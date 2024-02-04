Замглавы МИД РФ Руденко обсудил в Сеуле напряженность на Корейском полуострове

В России назвали политику США причиной напряженности на Корейском полуострове. Соответствующую информацию публикует МИД РФ.

По словам замглавы МИД России Андрея Руденко на обсуждениях в Сеуле, проходящих 2 февраля, провокационная политика США является главным источником эскалации напряженности на Корейском полуострове.

«С российской стороны высказаны серьезные опасения в связи с резкой эскалацией напряженности в субрегионе. Со всей определенностью было указано на то, что ее главным источником является безответственная провокационная политика Вашингтона», — говорится в сообщении.

Ранее Южная Корея вызвала посла России Георгия Зиновьева из-за заявления официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой. Известно, что Захарова назвала слова президента Южной Кореи о том, что КНДР — единственная в мире страна, которая законодательно закрепила возможность нанесения превентивного ядерного удара, откровенно тенденциозными.