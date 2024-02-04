Винер заявила о возможности для гимнасток в России выступать до 60 лет

Ирина Винер заявила о возможности для гимнасток в России выступать до 60 лет

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер рассказала об особенностях подготовки спортсменок в стране. Ее слова приводит сайт организации.

По словам тренера, в России нет возрастных ограничений для желающих заниматься художественной гимнастикой. «Взрослые должны продолжать выступать. И они могут выступать хоть до 60 лет. Могут выступать на соревнованиях и делать свою программу и набирать ту сумму баллов, которая соответствует их уровню подготовки — или КМС, или МС», — заявила Винер.

27 января Винер высмеяла девиз Олимпийских игр. «Девиз Олимпийских игр по Пьеру де Кубертену: "Быстрее, выше и сильнее". Как этот девиз может быть выполнен на Олимпиаде, если нет сильнейших?» — заявила она.

19 июля прошлого года Международная федерация гимнастики (FIG) объявила о допуске россиян на международные соревнования в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Для выступления на турнирах спортсмены должны подать индивидуальную заявку и получить одобрение FIG.

