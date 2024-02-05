Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:41, 5 февраля 2024Интернет и СМИ

Такера Карлсона согласились принять в Союз журналистов России

Глава СЖР Соловьев заявил о готовности принять приехавшего в Москву Карлсона
Такер Карлсон

Такер Карлсон. Фото: Caitlin O’Hara / Reuters

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев заявил о готовности организации принять американского ведущего Такера Карлсона, ранее приехавшего в Москву. Его слова передает ТАСС.

«С радостью примем, если он будет платить регулярно членские взносы и соответствовать хартии этики российского журналиста», — высказался Соловьев о согласии СЖР принять Карлсона.

Ранее Карлсон не опроверг возможное интервью с президентом Владимиром Путиным. «Посмотрим», — ответил ведущий на вопрос о том, действительно ли он приехал в Москву с целью взять интервью у российского лидера.

О том, что американского журналиста заметили в Москве, сообщалось в воскресенье, 4 февраля. В неофициальном Telegram-канале Большого театра тогда же появилось фото Карлсона. О его визите в российскую столицу также сообщил журналист Джексон Хинкл.

Американский политолог Джон Вароли счел, что Карлсон приехал в Москву для интервью с Путиным. Он также предположил, что в случае, если Карлсон не сможет побеседовать с главой государства, он возьмет интервью у кого-то, кто занимает высокий пост в российском правительстве.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Грузии перехватили 14 килограммов взрывчатки из Одессы. Груз направлялся в Россию

      Арестованная на пять суток за радужные сережки россиянка подаст апелляцию

      Стали известны подробности о новом пакете антироссийских санкций ЕС

      Гастроэнтеролог развеял популярный миф о кофе

      Егор Крид удивил фанатов неожиданной сменой имиджа

      На Украине заявили о поставках F-16 с ракетами дальностью до 500 километров

      В одном из городов России отказались отменять концерт Кристины Орбакайте

      Приехавшая в Россию из Словении девушка удивилась ценам на продукты

      Российский депутат предрек плохой конец ветерану СВО из-за поста о мигрантах

      Перспективы роста производства машин в России оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше