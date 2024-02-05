Такера Карлсона согласились принять в Союз журналистов России

Глава СЖР Соловьев заявил о готовности принять приехавшего в Москву Карлсона

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев заявил о готовности организации принять американского ведущего Такера Карлсона, ранее приехавшего в Москву. Его слова передает ТАСС.

«С радостью примем, если он будет платить регулярно членские взносы и соответствовать хартии этики российского журналиста», — высказался Соловьев о согласии СЖР принять Карлсона.

Ранее Карлсон не опроверг возможное интервью с президентом Владимиром Путиным. «Посмотрим», — ответил ведущий на вопрос о том, действительно ли он приехал в Москву с целью взять интервью у российского лидера.

О том, что американского журналиста заметили в Москве, сообщалось в воскресенье, 4 февраля. В неофициальном Telegram-канале Большого театра тогда же появилось фото Карлсона. О его визите в российскую столицу также сообщил журналист Джексон Хинкл.

Американский политолог Джон Вароли счел, что Карлсон приехал в Москву для интервью с Путиным. Он также предположил, что в случае, если Карлсон не сможет побеседовать с главой государства, он возьмет интервью у кого-то, кто занимает высокий пост в российском правительстве.