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15:11, 5 февраля 2024Бывший СССР

Вероятность военного переворота на Украине оценили

Политолог Блохин исключил вероятность военного переворота на Украине

Фото: Alina Smutko / Reuters

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин оценил вероятность военного переворота на Украине. В беседе с «Лентой.ру» специалист исключил подобный сценарий, подчеркнув, что ситуация в республике не является настолько критичной.

Таким образом Блохин прокомментировал публикацию Asia TImes (АТ), автор которой предположил, что состоявшийся в конце января визит заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд в Киев связан с возможностью военного переворота на Украине. В статье AT объяснялось, что переворот мог устроить главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Подобное мнение Блохин назвал догадкой и заявил, что говорить о военном перевороте на Украине рано. По словам эксперта, визит Нуланд в Киев объясняется другой целью.

«Виктория Нуланд является одним из ключевых игроков, которые внесли свой вклад в отрыв Украины от России, и она открыто об этом говорит. Сейчас, так как в США идет конфликт между республиканцами и демократами относительно помощи Киеву, очевидно, что многие на Украине стали переживать, что США откажутся от этой поддержки. Нуланд приехала как раз продемонстрировать евроатлантическую солидарность, солидарность США с Украиной», — объяснил эксперт.

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О визите Нуланд в Киев стало известно 31 января. Как сообщила посол США на Украине Бриджит Бринк, в республике у них были запланированы встречи с высшим руководством страны, ветеранами и представителями гражданского общества.

По мнению директора киевского Института глобальных стратегий Вадима Карасева, поездка Нуланд в украинскую столицу свидетельствует о сворачивании проектов Вашингтона на Украине и в Европе. Сам визит Нуланд оказался сюрпризом для украинских властей, поскольку в ее официальном расписании на сайте Госдепа не говорилось о посещении республики.

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      Кирилл Садовский
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