Вероятность военного переворота на Украине оценили

Политолог Блохин исключил вероятность военного переворота на Украине

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин оценил вероятность военного переворота на Украине. В беседе с «Лентой.ру» специалист исключил подобный сценарий, подчеркнув, что ситуация в республике не является настолько критичной.

Таким образом Блохин прокомментировал публикацию Asia TImes (АТ), автор которой предположил, что состоявшийся в конце января визит заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд в Киев связан с возможностью военного переворота на Украине. В статье AT объяснялось, что переворот мог устроить главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Подобное мнение Блохин назвал догадкой и заявил, что говорить о военном перевороте на Украине рано. По словам эксперта, визит Нуланд в Киев объясняется другой целью.

«Виктория Нуланд является одним из ключевых игроков, которые внесли свой вклад в отрыв Украины от России, и она открыто об этом говорит. Сейчас, так как в США идет конфликт между республиканцами и демократами относительно помощи Киеву, очевидно, что многие на Украине стали переживать, что США откажутся от этой поддержки. Нуланд приехала как раз продемонстрировать евроатлантическую солидарность, солидарность США с Украиной», — объяснил эксперт.

О визите Нуланд в Киев стало известно 31 января. Как сообщила посол США на Украине Бриджит Бринк, в республике у них были запланированы встречи с высшим руководством страны, ветеранами и представителями гражданского общества.

По мнению директора киевского Института глобальных стратегий Вадима Карасева, поездка Нуланд в украинскую столицу свидетельствует о сворачивании проектов Вашингтона на Украине и в Европе. Сам визит Нуланд оказался сюрпризом для украинских властей, поскольку в ее официальном расписании на сайте Госдепа не говорилось о посещении республики.