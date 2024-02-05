Появилось первое подводное фото обломков вертолета Ми-8 со дна Онежского озера

РЕН ТВ опубликовал подводное фото обломков разбившегося в Карелии вертолета Ми-8

В сети появилось первое подводное фото обломков вертолета Ми-8 МЧС России со дна Онежского озера в Карелии. Снимок оказался в распоряжении РЕН ТВ.

На кадре, сделанном спасателями при помощи подводного беспилотника Falcon, видно сильно искореженные фрагменты потерпевшего крушение судна.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что около 15:00 по московскому времени на глубине 42 метра нашли сильно поврежденный корпус разбившегося вертолета. Работы на месте крушения продолжаются.

Вертолет Ми-8 МЧС России, следовавший по маршруту Петрозаводск — Вытегра, пропал вечером 4 февраля. В ходе поисков выяснилось, что борт ушел под воду в 11 километрах от берега Онежского озера в районе села Деревянное. Найти воздушное судно смогли по сигналу мобильного телефона одного из трех членов экипажа, судьба которых остается неизвестной.

На данный момент рассматриваются несколько версий крушения Ми-8, в том числе нарушение правил безопасности полетов, обледенение вертолета, ошибку пилотирования и техническую неисправность.