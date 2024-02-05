В России заявили об ответе на размещение ядерного оружия в Великобритании

Постпред при ООН Гатилов: Россия ответит на размещение ядерного оружия

Россия ответит на размещение ядерного оружия в Великобритании, если США действительно на это решатся. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов в эфире телеканала «Россия 24».

«Речь, возможно, идет о расконсервации авиабазы с американским ядерным оружием в Великобритании. Поговаривают и о возможности направления ядерного оружия в государства Прибалтики, в Польшу. Все это создает напряженную обстановку (...) Разумеется, Россия будет вынуждена на это соответствующим образом реагировать», — отметил постпред России.

Дипломат подчеркнул, что Москва отслеживает информацию по данному вопросу.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что размещение ядерного оружия США в Великобритании может произойти в ближайшем будущем. Он также указал, что Вашингтон заблуждается в способности устрашить Россию.