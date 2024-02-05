Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:49, 5 февраля 2024Мир

В России заявили об ответе на размещение ядерного оружия в Великобритании

Постпред при ООН Гатилов: Россия ответит на размещение ядерного оружия

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Россия ответит на размещение ядерного оружия в Великобритании, если США действительно на это решатся. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов в эфире телеканала «Россия 24».

«Речь, возможно, идет о расконсервации авиабазы с американским ядерным оружием в Великобритании. Поговаривают и о возможности направления ядерного оружия в государства Прибалтики, в Польшу. Все это создает напряженную обстановку (...) Разумеется, Россия будет вынуждена на это соответствующим образом реагировать», — отметил постпред России.

Дипломат подчеркнул, что Москва отслеживает информацию по данному вопросу.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что размещение ядерного оружия США в Великобритании может произойти в ближайшем будущем. Он также указал, что Вашингтон заблуждается в способности устрашить Россию.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Правительство Казахстана ушло в отставку. Токаев сменил премьер-министра, назначенного после массовых протестов

      Дизайнер назвал россиянкам вечно модные вещи в гардеробе

      На Украину прибыл глава МИД Португалии

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      В Москве за 2023 год контракт с ВС России заключили более 20 тысяч человек

      Американский фигурист оценил получение отнятого у России олимпийского золота

      Прогноз роста экономики Европы ухудшили

      В СКР рассказали о мерах по поднятию рухнувшего на глубину 50 метров вертолета

      Шойгу и Собянин проверили работу пункта отбора контрактников в Москве

      Вероятность военного переворота на Украине оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше