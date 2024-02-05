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11:42, 5 февраля 2024Спорт

Винер рассказала о рассмотрении в CAS дела о своем отстранении

Винер рассказала, что не верит в положительный исход дела о своем отстранении

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер рассказала о рассмотрении в Спортивном арбитражном суде (CAS) дела о своем отстранении. Ее слова приводит РИА Новости.

Винер заявила, что слабо верит в положительный исход дела. «При сегодняшнем политическом раскладе в мире я не думаю, что что-то изменится. Если же изменится, то это будет заслуга очень честных и квалифицированных международных юристов», — отметила она.

Ранее апелляционный трибунал оставил в силе отстранение Винер. Она не сможет работать на международных турнирах с 6 марта 2023-го по 5 марта 2025 года. Также ее обязали выплатить пять тысяч швейцарских франков за расходы по апелляции.

6 марта Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила Винер на два года из-за скандала на Олимпийских играх 2020 года в Токио, где она критически высказалась о судействе соревнований. Кроме того, глава ВФХГ сняла кандидатуру россиянки Натальи Кузьминой с выборов в технический комитет FIG в 2021 году.

В сентябре 2021 года Винер отозвала кандидатуру Кузьминой с выборов, подчеркнув, что «на Олимпийских играх она сотворила гадость». Причиной стало судейство россиянки на Играх в Токио, где победительницей в личном многоборье стала израильтянка Линой Ашрам, обошедшая россиянку Дину Аверину. При этом представительница Израиля уронила предмет во время последнего выступления.

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