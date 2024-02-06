Член МОК призвал отдать бронзу Олимпиады канадцам из-за Валиевой

Член МОК Паунд призвал отдать бронзу Игр-2022 канадцам из-за допинга Валиевой

Член Международного олимпийского комитета (МОК) и первый президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Дик Паунд призвал отдать бронзовые медали командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года в Пекине сборной Канады из-за найденного у российской фигуристки Камилы Валиевой допинга. Его слова на своей странице X приводит журналистка USA Today Кристин Бреннан.

Паунд заявил, что в подсчете баллов была допущена ошибка, и она должна быть исправлена как можно скорее. «Чем дольше это будет продолжаться, тем хуже будет выглядеть ISU», — посчитал он.

30 января ISU принял решение о перераспределении медалей командного турнира ОИ из-за дисквалификации и аннулирования результатов россиянки Камилы Валиевой. Сборная России переместилась с первой на третью строчку, золото перешло США, серебро — Японии. Если бы команду России дисквалифицировали, бронза досталась бы Канаде.

29 января Валиеву дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения отсчитывается с момента взятия пробы — 25 декабря 2021 года. О том, что в ней были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина, стало известно после окончания командного турнира на Играх в Пекине.