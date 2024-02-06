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04:48, 6 февраля 2024Экономика

G7 ужесточит правила потолка цен на российскую нефть

Nikkei: G7 ужесточит для импортеров правила потолка цен на российскую нефть

Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

Министерство финансов Японии и соответствующие ведомства из других стран G7 («Большой семерки») планируют с 20 февраля ужесточить для импортеров российской нефти правила соблюдения потолка цен. Об этом пишет Nikkei.

Сейчас от страховых компаний и перевозчиков требуется получать заверение в том, что цена на нефть не превышает установленный предел. Однако оно действует на весь период договора страхования или транспортировки.

Теперь же подобный документ будет требоваться на каждую погрузку. Об ужесточении правил договорились представители G7, Евросоюза (ЕС) и Австралии.

Ранее Минфин США обновил руководство по соблюдению потолка цен на нефть и нефтепродукты из России, доставляемые морским путем.

Потолок цен на российскую нефть, перевозимую морским путем, был введен странами G7 в начале декабря 2022 года. С тех пор предельно допустимый уровень стоимости сырья из РФ не менялся и остался на отметке в 60 долларов за баррель. Кроме того, ведущим западных страховым компаниям запретили оказывать услуги владельцам судов, нарушающих режим ограничений в отношении российского сырья.

За год действия санкций руководство Минфина и Госдепартамента США ввели ограничения против ряда иностранных логистических компаний за содействие России в обходе ограничений, а также запретили владельцам судов-нарушителей проводить большинство операций.

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      Марина Совина
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