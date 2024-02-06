Макрон пожелал Карлу III выздоровления

Президент Франции Макрон пожелал Карлу III скорейшего выздоровления

Президент Франции Эммануэль Макрон пожелал королю Великобритании Карлу III выздоровления. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети X

«Желаю Его Величеству королю Карлу III скорейшего выздоровления», — написал Макрон. Он добавил, что французский народ выражает солидарность жителям Великобритании.

Ранее в Букингемском дворце сообщили, что у Карла III обнаружен рак. Согласно сообщению, заболевание у 75-летнего монарха обнаружили во время процедур, связанных с увеличением простаты.

29 января монарх был выписан из госпиталя после прохождения курса лечения из-за увеличенной простаты. О госпитализации британского короля стало известно 17 января. У Карла III диагностировали аденому предстательной железы.