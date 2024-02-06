Названы преимущества российских «Васильков»

Командир Немой: минометы «Василек» отличает скорострельность

Используемые в ходе специальной военной операции минометы «Василек» отличает скорострельность. Преимущества этих орудий ТАСС назвал командир расчета группировки войск «Восток» с позывным Немой.

«У этих минометов масса преимуществ. Они маневренны, скорострельные. За две секунды он выстреливает четыре мины калибра 82 миллиметра. Бьет на расстоянии четыре километра двести метров», — сказал он.

По его словам, бойцы успешно пресекают попытки атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Немой заметил, что для сворачивания работы миномета достаточно пары минут.

Ранее агентство со ссылкой на госкорпорацию «Ростех» сообщило, что российский самоходный миномет «Дрок» улучшат по итогам применения в СВО.

В июле в «Ростехе» сообщили, что российским военнослужащим передали экспериментальную партию самоходных минометов «Дрок».