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14:42, 6 февраля 2024Наука и техника

Названы преимущества российских «Васильков»

Командир Немой: минометы «Василек» отличает скорострельность
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Используемые в ходе специальной военной операции минометы «Василек» отличает скорострельность. Преимущества этих орудий ТАСС назвал командир расчета группировки войск «Восток» с позывным Немой.

«У этих минометов масса преимуществ. Они маневренны, скорострельные. За две секунды он выстреливает четыре мины калибра 82 миллиметра. Бьет на расстоянии четыре километра двести метров», — сказал он.

По его словам, бойцы успешно пресекают попытки атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Немой заметил, что для сворачивания работы миномета достаточно пары минут.

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Ранее агентство со ссылкой на госкорпорацию «Ростех» сообщило, что российский самоходный миномет «Дрок» улучшат по итогам применения в СВО.

В июле в «Ростехе» сообщили, что российским военнослужащим передали экспериментальную партию самоходных минометов «Дрок».

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      Иван Потапов
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