Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:39, 6 февраля 2024Мир

В России перестали рассматривать Швейцарию как посредника в переговорах с Киевом

В России перестали рассматривать Швейцарию как посредника в переговорах с Киевом

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Швейцария готова выступить посредником в переговорах между Россией и Украиной. Однако Москва перестала рассматривать Берн в качестве площадки по урегулированию украинского конфликта, рассказали «Известиям» в посольстве РФ в Швейцарии.

Как отмечают эксперты, Швейцария предпринимает шаги навстречу Москве, но все-таки неспособна стать медиатором.

«Потенциал Швейцарии в роли "честного брокера" в урегулировании конфликтов, которую она с таким рвением пытается играть на международной арене, для нас исчерпан», — рассказали изданию в диппредставительстве.

В пресс-службе посольства уточнили, что «Россия в таком качестве Швейцарию больше не рассматривает».

В конце января на заседаниях Совбеза ООН в Нью-Йорке глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым происходящее на Украине. В частности, Кассис предлагал посредничество в вопросе урегулирования конфликта.

Позже в МИД РФ подвели итоги переговоров министров и отметили, что Швейцария продолжает «устойчивый дрейф» от нейтралитета к полной поддержке режима на Украине.

Официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова заявила, что Берн утратил свою «равноудаленность от позиций сторон». Захарова назвала принятую Швейцарией стратегию «откровенно антироссийской».

5 февраля стало известно, что Владимир Зеленский договорился со лидером Швейцарии Виолой Амхерд о проведении саммита по украинскому кризису. Он отметил, что Киев предложил свой мирный план, состоящий из 10 пунктов.

***
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      У Карла III выявили рак. Что известно о состоянии здоровья короля Великобритании?

      Путин поздно вечером приехал в Кремль

      Женщина совратила двух 15-летних подростков после ссоры с мужем

      Россиянка приготовила иностранцам русскую еду и раскрыла их неожиданную реакцию

      В Киеве забеспокоились об угрозе подводных лодок России для Одессы

      В США раскритиковали Трампа за нежелание помогать Украине

      Стали известны сроки оглашения Путиным послания Федеральному собранию

      В российском регионе объявляли ракетную опасность

      Посольство России запросило встречи с администрацией США по Ил-76

      В Германии сообщили о нежелании украинцев работать из-за высоких пособий

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше