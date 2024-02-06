В России перестали рассматривать Швейцарию как посредника в переговорах с Киевом

В России перестали рассматривать Швейцарию как посредника в переговорах с Киевом

Швейцария готова выступить посредником в переговорах между Россией и Украиной. Однако Москва перестала рассматривать Берн в качестве площадки по урегулированию украинского конфликта, рассказали «Известиям» в посольстве РФ в Швейцарии.

Как отмечают эксперты, Швейцария предпринимает шаги навстречу Москве, но все-таки неспособна стать медиатором.

«Потенциал Швейцарии в роли "честного брокера" в урегулировании конфликтов, которую она с таким рвением пытается играть на международной арене, для нас исчерпан», — рассказали изданию в диппредставительстве.

В пресс-службе посольства уточнили, что «Россия в таком качестве Швейцарию больше не рассматривает».

В конце января на заседаниях Совбеза ООН в Нью-Йорке глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым происходящее на Украине. В частности, Кассис предлагал посредничество в вопросе урегулирования конфликта.

Позже в МИД РФ подвели итоги переговоров министров и отметили, что Швейцария продолжает «устойчивый дрейф» от нейтралитета к полной поддержке режима на Украине.

Официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова заявила, что Берн утратил свою «равноудаленность от позиций сторон». Захарова назвала принятую Швейцарией стратегию «откровенно антироссийской».

5 февраля стало известно, что Владимир Зеленский договорился со лидером Швейцарии Виолой Амхерд о проведении саммита по украинскому кризису. Он отметил, что Киев предложил свой мирный план, состоящий из 10 пунктов.