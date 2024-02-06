В ЕС заявили о панике из-за возможной встречи Такера Карлсона и Путина

Политик Филиппо: в ЕС паника из-за возможной встречи Такера Карлсона и Путина

У политиков в Европейском союзе (ЕС) паника из-за возможной встречи американского журналиста Такера Карлсона и президента России Владимира Путина, утверждает на своей странице в соцсети X лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Они паникуют, потому что лгут, и ложь выйдет для них боком!» — написал политик.

Ранее американский политолог Джон Вароли предположил, что Карлсон приехал в Россию, чтобы взять интервью у Путина.

В начале февраля Такера Карлсона заметили в Москве: 3 февраля в сети опубликовали его фотографию, сделанную в Большом театре.

В сентябре 2023 года Карлсон заявил, что правительство США сорвало его планы взять интервью у Путина.