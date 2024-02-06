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16:00, 6 февраля 2024Среда обитания

Названы районы Москвы с наибольшим выбором «вторички»

НДВ: в Москве больше всего вторичного жилья представлено в Раменках

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Широкий выбор вторичного жилья представлен в столичном районе Раменки. Где искать в Москве готовое жилье, рассказали аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости». Исследование компании есть в распоряжении «Ленты.ру».

В Раменках сконцентрировано 7,5 процента всех вторичных лотов столицы — это 1,6 тысячи квартир и апартаментов. Следом в рейтинге идут Хамовники — доля готовых квартир здесь составляет 6,5 процента, или 877 лотов. Значительный объем предложения в этом сегменте рынка сосредоточен также в Пресненском районе — 6,2 процента, или 1,3 тысячи квартир. В числе районов с наибольшим ассортиментом готового жилья специалисты называют Хорошево-Мневники, Очаково-Матвеевское, Даниловский, Тверской, Хорошевский, Басманный и Можайский.

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Это престижные районы столицы, поэтому ценник на здешнее жилье не маленький. В среднем квартиры в старом фонде Москвы стоят 24,6 миллиона рублей. При этом бюджет покупателей сегодня, как правило, ограничен 13 миллионами рублей.

Меньше всего готовых квартир выставлено на продажу в Силино, Старом Крюково, Внуково, Капотне и Восточном районе. Цены здесь куда доступнее, поэтому предложение быстро редеет. Средняя стоимость жилья в этих районах начинается от 11 миллионов рублей. На данный момент к покупке предлагается 33,4 тысячи вариантов вторичного жилья.

Ранее эксперты «Авито» назвали средний ценник на готовое жилье на окраине Москвы. Такая квартира обойдется в 12,6 миллиона рублей. Дешевле всего «вторичка» оказалась в Косино-Ухтомском районе и Ясенево.

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      Виктория Клабукова
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