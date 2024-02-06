Жена механика упавшего в Карелии Ми-8 рассказала о последнем разговоре с мужем

Жена бортмеханика упавшего в Карелии Ми-8: муж жаловался на сильное обледенение

Жена бортмеханика Владимира Билида, который находился на борту потерпевшего крушение в Карелии вертолета Ми-8, рассказала о последнем разговоре с мужем. Ее слова приводит 78.ru.

«Когда [вертолет] пошел на дозаправку, я с ним разговаривала. Сказал, что обледенение сильное», — рассказала женщина.

Вертолет Ми-8 МЧС России, следовавший по маршруту Петрозаводск — Вытегра, пропал с радаров 4 февраля. На следующий день стало известно, что борт упал и ушел под воду Онежского озера. Найти воздушное судно смогли по сигналу мобильного телефона одного из членов экипажа.

На борту Ми-8 находились три человека. Один из них не выжил, судьба еще двух остается неизвестной. В сети появилось первое подводное фото обломков вертолета. Его сделали спасатели при помощи подводного беспилотника Falcon.