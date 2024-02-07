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14:25, 7 февраля 2024Бывший СССР

Американского наемника ликвидировали в зоне СВО. Его уволили из Армии США за пьянство и наркотики

TrackANaziMerc: российские войска ликвидировали наемника из США Бауэрсокса
Танк ВС РФ

Танк ВС РФ. Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Вооруженные силы России ликвидировали наемника из США Брендона Джеймса Бауэрсокса в зоне проведения специальной военной операции (СВО). До этого военный служил в американской армии.

В сентябре 2023 года он приехал на Украину и вступил в 505-й батальон 37-й бригады украинской морской пехоты. Подразделение отправили на Днепр, и под Крынками бойцы попали под удар российских сил.

Тело американского наемника не нашли

Бауэрсоксу было 35 лет, у него остались двое маленьких детей. Он родился в штате Теннесси. До прибытия на Украину он служил в подразделении, отвечающем за противовоздушную оборону (ПВО) США, однако был уволен из американской армии через год службы за злоупотребление наркотиками, алкоголем и рецептурными препаратами.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинское подразделение, в котором числился американец, было ликвидировано под Крынкам 3 декабря 2023 года. По данным Telegram-канала TrackANaziMerc, тело Бауэрсокса так и не нашли. «Очередные похороны в пустом гробу», — говорится в сообщении канала.

В начале января российские войска уничтожили в зоне СВО 20-летнего американского морпеха. Сет Патрик Брайан был ликвидирован в ходе операции на реке Днепр в Запорожской области. Выяснилось, что морпех вступил в международный легион летом 2022 года, в ходе боев в Артемовске (украинское название — Бахмут) он был ранен осколком гранаты и контужен.

На Украине ликвидировали лучшего снайпера Франции

В конце января стало известно о ликвидации иностранного наемника Эрнесто Барбьери, которого называют лучшим снайпером Франции. Он был среди военных, ликвидированных в результате удара по пункту их дислокации под Харьковом. Помимо него, в Харькове ликвидировали как минимум 13 французских наемников.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Также в результате удара Российской армии по пункту временной дислокации наемников в Харькове был ликвидирован Алексис Дрион — сын Фредерика Дриона, который в 2001 году стал бригадным генералом армии Франции. Дрион-младший вступил в ряды Вооруженных сил Украины не позднее прошлого года. Француз служил во 2-м батальоне международного легиона.

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