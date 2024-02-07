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08:40, 7 февраля 2024Интернет и СМИ

Карлсон отказался чувствовать себя виноватым из-за интервью с Путиным

Журналист Карлсон отказался чувствовать себя виноватым из-за интервью с Путиным
Такер Карлсон

Такер Карлсон . Фото: Caitlin O'Hara / Reuters

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что не считает должным чувствовать себя виноватым перед США за предстоящее интервью с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он высказался в беседе с «Известиями», запись разговора опубликована в Telegram-канале издания.

Карлсон отказался чувствовать себя виноватым из-за интервью с Путиным и подчеркнул, что находится в прекрасном городе и «ему все равно».

«Почему я должен чувствовать себя виноватым, будто я предал мою страну? Я люблю Америку», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Такер анонсировал интервью с Путиным. До этого сообщалось, что журналист провел встречу с неким собеседником в Москве.

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      Марина Совина
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