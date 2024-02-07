Журналист Карлсон отказался чувствовать себя виноватым из-за интервью с Путиным

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что не считает должным чувствовать себя виноватым перед США за предстоящее интервью с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он высказался в беседе с «Известиями», запись разговора опубликована в Telegram-канале издания.

Карлсон отказался чувствовать себя виноватым из-за интервью с Путиным и подчеркнул, что находится в прекрасном городе и «ему все равно».

«Почему я должен чувствовать себя виноватым, будто я предал мою страну? Я люблю Америку», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Такер анонсировал интервью с Путиным. До этого сообщалось, что журналист провел встречу с неким собеседником в Москве.