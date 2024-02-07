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17:17, 7 февраля 2024Интернет и СМИ

Карлсон ответил на обвинения в предательстве

Журналист Карлсон: не чувствую себя предателем после встречи с Путиным

Фото: Marco Bello / Reuters

Американский журналист Такер Карлсон в беседе с «Известиями» заявил, что не чувствует себя предателем после встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

«Почему я должен чувствовать себя виноватым перед США? И разве я обязан любить только Америку? Я нахожусь в прекрасном городе, и мне все равно», — подчеркнул находящийся в Москве американский обозреватель.

Карлсон прилетел в столицу России еще 3 февраля. Американская пресса предположила, что главная цель журналиста — интервью с Путиным. Сам же он заявил, что хочет посмотреть, как все устроено в стране, а также поговорить с местными людьми.

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин призналась, что возможное интервью Карлсона навеяло страх на американские власти. В то же время она подчеркнула, что только от таких журналистов американцы могут услышать правду.

5 февраля Карлсон ответил на предположения о его встрече с президентом России, сказав: «Посмотрим». 6 февраля автомобиль со съемочным оборудованием американца заметили въезжающим на территорию администрации Путина в Москве. При этом сам Карлсон в кадр не попал.

После этого многие политики и журналисты США назвали Карлсона предателем и выступили с призывами арестовать его из-за совершенных действий. При этом блогер Ян Майлз Чонг порекомендовал журналисту быть осторожнее, а предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что «арестовать надо тех, кто осыпает Карлсона угрозами». Маск также отметил, что многие американцы до сих пор ничего не знают о конфликте России и Украины. Миллиардер добавил, что Белый дом уже дважды пытался сорвать это интервью.

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      Ольга Лаврикова
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