Карлсон ответил на обвинения в предательстве
Американский журналист Такер Карлсон в беседе с «Известиями» заявил, что не чувствует себя предателем после встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
«Почему я должен чувствовать себя виноватым перед США? И разве я обязан любить только Америку? Я нахожусь в прекрасном городе, и мне все равно», — подчеркнул находящийся в Москве американский обозреватель.
Карлсон прилетел в столицу России еще 3 февраля. Американская пресса предположила, что главная цель журналиста — интервью с Путиным. Сам же он заявил, что хочет посмотреть, как все устроено в стране, а также поговорить с местными людьми.
Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин призналась, что возможное интервью Карлсона навеяло страх на американские власти. В то же время она подчеркнула, что только от таких журналистов американцы могут услышать правду.
5 февраля Карлсон ответил на предположения о его встрече с президентом России, сказав: «Посмотрим». 6 февраля автомобиль со съемочным оборудованием американца заметили въезжающим на территорию администрации Путина в Москве. При этом сам Карлсон в кадр не попал.
После этого многие политики и журналисты США назвали Карлсона предателем и выступили с призывами арестовать его из-за совершенных действий. При этом блогер Ян Майлз Чонг порекомендовал журналисту быть осторожнее, а предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что «арестовать надо тех, кто осыпает Карлсона угрозами». Маск также отметил, что многие американцы до сих пор ничего не знают о конфликте России и Украины. Миллиардер добавил, что Белый дом уже дважды пытался сорвать это интервью.