Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:10, 7 февраля 2024Россия

Пожар после обстрела Украиной Белгородской области попал на видео

Очевидцы сняли пожар, возникший после обстрела ВСУ Белгородской области

Возникший после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Белгородской области пожар попал на видео. Снятые очевидцами кадры публикует Telegram-канал «Жесть Белгород».

Судя по видео, возгорание возникло на территории одного из промышленных предприятий города. На фоне видны подготовленные к погрузке трубы, расположенные под специальным краном. Площадь возгорания неизвестна.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтверждал, что несколько объектов, в том числе предприятие, получили повреждения после обстрела. Также, по его словам, пострадали два жителя региона.

Ранее появились кадры с видеорегистратора автомобилиста, который проехал в метрах от места взрывов в Белгороде.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Россия нанесла массированный удар по военным объектам Украины. Среди целей мог быть аэродром для истребителей F-16

      В России стало меньше желающих работать с родственниками

      Россиянка разместила в сети изображение с призывом к терроризму и получила штраф

      Собака Лукашенко попала на видео во время визита президента Белоруссии в Ташкент

      Падение снаряда под кабину ехавшей по дороге фуры в Белгороде сняли на видео

      Пожар после обстрела Украиной Белгородской области попал на видео

      В России подняли социальные выплаты миллионам граждан

      Берущей интервью у треш-блогеров журналистке предложили поехать к Байдену

      В России ответили на слова польского генерала об оккупации Калининграда

      Звезда «Папиных дочек» раскрыл отношение к продолжению сериала

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше