Пожар после обстрела Украиной Белгородской области попал на видео
Очевидцы сняли пожар, возникший после обстрела ВСУ Белгородской области
Возникший после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Белгородской области пожар попал на видео. Снятые очевидцами кадры публикует Telegram-канал «Жесть Белгород».
Судя по видео, возгорание возникло на территории одного из промышленных предприятий города. На фоне видны подготовленные к погрузке трубы, расположенные под специальным краном. Площадь возгорания неизвестна.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтверждал, что несколько объектов, в том числе предприятие, получили повреждения после обстрела. Также, по его словам, пострадали два жителя региона.
Ранее появились кадры с видеорегистратора автомобилиста, который проехал в метрах от места взрывов в Белгороде.