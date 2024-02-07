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15:51, 7 февраля 2024Мир

Специальная формула предсказала победу Байдена на выборах президента США

NYP: специальная формула предсказала победу Байдена над Трампом на выборах в США
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: David Becker / Getty Images

Специальная формула, разработанная историком Алланом Лихтманом, результаты которой правильно предсказывали итоги почти всех президентских выборов в США с 1984 года, предсказала победу действующего лидера Джо Байдена над кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом. Об этом сообщает The New York Post (NYP).

Книга Лихтмана The Keys to the White House состоит из 13 вопросов с ответами «верно» или «неверно», которые, по его мнению, дают четкое представление о том, кто станет победителем на выборах. Каждый вопрос задается о двух кандидатах; за каждый ответ «верно» кандидат получает «ключ».

Основными показателями называются партийный мандат, занимаемая должность, социальные волнения, скандалы, иностранные или военные неудачи и достижения, харизма действующего президента и харизма кандидата.

По словам самого историка, на данный момент у Байдена есть уже пять «ключей», в то время как Трампу удалось получить только три. Таким образом, остается еще пять «ключей», и у экс-президента еще достаточно возможностей, чтобы опередить действующего главу Белого дома и обеспечить себе лидерство.

Ранее федеральный апелляционный суд США постановил, что Трамп не имеет иммунитета от судебного преследования за попытку отменить результаты выборов 2020 года. Бывший американский президент уже сообщил, что будет обжаловать решение в Верховном суде.

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      Семен Александров
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