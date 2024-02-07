Средства ПВО сбили над Белгородской областью два беспилотника

Минобороны России сообщило о двух сбитых на Белгородской областью беспилотниках

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Белгородской областью два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России.

Как заявило ведомство, атака дронов самолетного типа пресечена около 17:30 по московскому времени. При помощи беспилотников, Украины пыталась нанести удар по объектам на российской территории.

Ранее Минобороны сообщило, что Украина выпустила по Белгородской области семь снарядов реактивной системы залпового Vampire. В 16:30 все они были уничтожены системой ПВО.

Вечером 7 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил, что в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. После этого местные жители сообщили о взрывах. По неподтвержденным данным пострадали два человека.

