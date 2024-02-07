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07:02, 8 февраля 2024Спорт

Туктамышева сделала выбор между карьерой и замужеством

Елизавета Туктамышева предпочла карьеру замужеству

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева сделала выбор между карьерой и замужеством. Спортсменка высказалась на канале «Дисциплина» в YouTube.

Спортсменка отметила, что предпочтет карьеру. «Меня даже забавляет, что кто-то хочет, чтобы я поскорее вышла замуж. Это никак меня не обижает и не задевает. Спокойно к таким комментариям отношусь», — заявила Туктамышева.

В январе фигуристка сообщила о возобновлении тренировок. По словам спортсменки, у нее закончились все шоу.

22 октября прошлого года Туктамышева объявила о решении взять паузу в спортивной карьере. Фигуристка пропустит сезон-2023/2024. Она объяснила, что хочет проводить больше времени с близкими, развиваться, высыпаться, отдыхать и заниматься личными проектами.

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      Алексей Гусев
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