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17:16, 7 февраля 2024Бывший СССР

В МАГАТЭ не смогли установить обстреливавшую ЗАЭС сторону

Гросси: МАГАТЭ не может сказать, кто вел обстрелы ЗАЭС

Фото: Александр Ермошенко / Reuters

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не смогли собрать достаточно информации, чтобы установить сторону, которая вела обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил гендиректор организации Рафаэль Гросси, передает РИА Новости.

«Мы в мае прошлого года получили полномочия от Совета Безопасности ООН на мониторинг ситуации, связанной с вооруженным конфликтом. Что было до этого времени, в частности летом 2022 года, мы прокомментировать никак не можем. Что касается того периода, когда мандат на мониторинг все-таки был нам выдан, я хочу сказать, что необходимо дождаться и проанализировать всю доступную информацию. Мы не можем делать никаких скоропостижных выводов», — заявил он в ходе брифинга в рамках визита на атомную станцию.

Гросси прибыл на ЗАЭС 7 февраля в сопровождении сотрудников агентства и представителей Министерства обороны России.

В преддверии поездки Гросси также встретился с Владимиром Зеленским. По словам украинского лидера, состоявшаяся в Киеве встреча была содержательной.

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      Александр Курбатов
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