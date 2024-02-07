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18:23, 7 февраля 2024Забота о себе

Врач предупредила некоторых россиян о вреде коровьего молока

Фото: Unsplash

У людей с непереносимостью лактозы или казеина из-за молока может развиться аллергия, болезни щитовидной железы и другие патологии, предупредила диетолог Маргарита Королева. О вреде этого напитка для некоторых людей доктор медицинских наук рассказала в интервью радио Sputnik.

По словам врача, при непереносимости из-за молока у пациентов могут возникнуть проблемы с щитовидной железой, суставами, внутренними органами. «Когда пациенты приходят на прием в поисках причин болезни, выясняется, что одним из факторов являются молочные продукты. Организм не может до конца переработать лактозу или казеин, и иммунная система начинает производить антитела. И они уже попадают во внутренние среды организма. Вот куда они придут, там и будет аутоиммунная реакция», — предупредила россиян Королева.

Зачастую, продолжила диетолог, такие люди получают симптоматическое лечение, однако настоящая причина недомогания так и не устанавливается.

Нужно сделать диагностический тест. В течение десяти дней лаборатория проводит анализ на скрытую непереносимость продуктов питания. И каждый для себя получит красный список продуктов, к которым следует очень внимательно относиться

Маргарита Королеваврач-диетолог
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Ранее Маргарита Королева предостерегла от употребления газированных напитков и десертов натощак. По ее словам, сладкие продукты с высоким гликемическим индексом, к которым относятся хлебобулочные изделия из муки высшего сорта, десерты, сладкие напитки, будут вызывать гормональные качели.

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      Вера Владзиевская
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