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19:12, 8 февраля 2024Из жизни

Беременная женщина успела родить ребенка после смертельного укуса ядовитой змеи

В Камеруне укушенная ядовитой змеей беременная женщина успела родить ребенка

Фото: Unsplash

Беременная жительница Камеруна успела родить здорового ребенка, прежде чем распрощалась с жизнью после укуса ядовитой змеи. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на медицинский научный журнал The New England Journal of Medicine.

Эфа — смертельно ядовитая змея семейства гадюковых — укусила 25-летнюю женщину, когда та находилась на седьмом месяце беременности. У пострадавшей начались вагинальное кровотечение, боли в животе и схватки. Врачи обследовали пациентку и обнаружили в ее крови низкое количество тромбоцитов и диагностировали коагулопатию — нарушение работы свертывающей системы крови. По их мнению, симптомы были вызваны ядом эфы.

Пациентке ввели противоядие, однако на третий день пребывания в больнице кровотечение и боли в области таза усилились, начались роды. Через день на свет появился здоровый мальчик весом 3,4 килограмма.

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После родов состояние пациентки не улучшилось. Из-за продолжающегося кровотечения женщину перевели в другое учреждение, где врачи диагностировали у нее острую почечную недостаточность. Несмотря на усилия медиков, спасти пациентку не удалось.

Яд эфы обладает резко выраженным гемолитическим действием и опасен для человека. Эти змеи распространены в северной части Африки и в Азии. Длина взрослых особей может достигать 90 сантиметров.

Ранее сообщалось, что жительница Индии вместе с сообщником попыталась расправиться с мужем и натравила на него ядовитую змею. 41-летний мужчина поссорился с женой незадолго до нападения.

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      Алиса Удовик
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