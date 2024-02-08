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18:23, 8 февраля 2024Спорт

Чемпионка России оценила шансы Валиевой на возвращение в спорт

Чемпионка России Кузина заявила, что Валиева может вернуться в спорт

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Многократная чемпионка России по прыжкам в воду Елизавета Кузина оценила шансы фигуристки Камилы Валиевой на возвращение в спорт после дисквалификации. Ее слова приводит Metaratings.

Россиянка призналась, что ей очень жаль соотечественницу. «Несмотря на эти сложности, до конца дисквалификации ей осталось всего два года. Если у Камилы есть цель, мотивация и поддержка, то думаю, что она сможет вернуться в большой спорт», — заявила Кузина.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) раскрыл мотивировочную часть по делу Валиевой. В частности, уточнялось, что помимо запрещенного триметазидина в ее положительной допинг-пробе нашли три разрешенных вещества.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за применение триметазидина. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

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      Алексей Гусев
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