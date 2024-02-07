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20:49, 7 февраля 2024Спорт

«Наверное, таблетка деда попала в десерт». Камила Валиева объяснила, как в ее организме мог оказаться допинг

CAS опубликовал мотивировочную часть вердикта о дисквалификации Валиевой

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Спортивный арбитражной суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть решения о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой из-за положительной допинг-пробы. Спортсменка рассказала, как найденные в пробе вещества могли оказаться в ее организме.

В решении говорится, что в допинг-пробе также обнаружили экдистерон. Этот стероид не является запрещенным, однако он находится в программе мониторинга Всемирного антидопингового агентства (WADA) на случай возможного запрета. В пробе спортсменки было найдено еще несколько препаратов. Всего Валиева принимала 60 разрешенных препаратов и пищевых добавок в период с 2020 по 2021 год.

Валиева рассказала, что могла съесть десерт с запрещенными веществами

В документах опубликованы фрагменты интервью Валиевой, которое она давала представителю Российского антидопингового агентства (РУСАДА). На записи Валиева рассказывает свою версию о том, как в ее организм мог попасть триметазидин — запрещенный для спортсменов препарат. По ее словам, это вышло случайно: ее часто угощал десертами ее дедушка, которому выписывали таблетки с триметазидином в составе.

Дедушка мне часто давал что-то вроде яблочного пюре или ягодной конфеты, сгущенное молоко, бананы или какой-нибудь сок, а может быть… Таблетки он тоже принимает по рекомендациям врачей и, наверное, эта таблетка попала в десерт, который он мне обычно дает

Камила Валиевароссийская фигуристка

Валиева добавила, что лично видела, как дедушка измельчал таблетки на кухонной доске. Она предположила, что могла съесть что-то, что могло лежать на той же доске. Либо же, по ее словам, она могла выпить из того же стакана, который использовал ее родственник. Сообщается, что дедушка приготовил спортсменке клубничный десерт 21 декабря и дал с собой на соревнования в Санкт-Петербурге.

Фото: Olena Ukhova / Shutterstock / Fotodom

В CAS на это заявили, что Валиева не предоставила исчерпывающих доказательств того, что нарушение антидопинговых правил было непредумышленным. Помимо триметазидина и экдистерона, в организме спортсменки были обнаружены гипоксен и L-карнитин.

Таблетки дедушки — не единственная версия Валиевой

Российская фигуристка предложила следствию еще две версии того, как вещества могли попасть в ее организм. Она допустила, что препараты были загрязнены. Еще одна версия: к помещению, где питались фигуристы на чемпионате России в Санкт-Петербурге, получили доступ многие посторонние. Версия с таблетками дедушки не удовлетворила CAS еще и потому, что родственник фигуристки отказался рассказывать суду о состоянии своего здоровья.

Фото: Matthew Childs / Action Images / Reuters

Триметазидин, за который пыталась оправдаться Валиева, на самом деле не улучшает спортивные результаты. Французский спортивный врач Жан-Пьер де Монденар рассказал, что препарат призван улучшать жизнь пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и никак не влияет на эффективность тренировок или выступлений. В конце 2020 года у Валиевой действительно были проблемы с сердцем — ей диагностировали «спортивное сердце» и выписали «Гипоксен», однако в мае 2021 года проблема была решена.

У WADA нет доказательств и никогда не было представлено ни одного документа, доказывающего, что триметазидин влияет на спортивные результаты

Жан-Пьер де Монденарспортивный врач

L-карнитин, который также обнаружен в крови Валиевой, является популярной добавкой для спортсменов, не влияющей на результат. Спортивный врач Валентин Беляевский отметил, что использование гипоксена и L-карнитина в спортивной медицине встречается довольно часто. «Это одни из самых, можно сказать, популярных веществ», — подчеркнул он.

Триметазидин, L-карнитин и гипоксен в допинг-пробе 15-летней Валиевой обнаружили в феврале 2022 года. Из них вопросы вызвал только триметазидин, так как он входит в список запрещенных для спортсменов препаратов. Доктор медицинских наук Андрей Шестаков пояснил, что случайное попадание таких препаратов в кровь спортсменки исключено.

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      Варвара Кошечкина
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