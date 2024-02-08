Crew Dragon с туристами отстыковался от МКС

Корабль Crew Dragon с экипажем миссии Axiom 3 отстыковался от МКС

Космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с экипажем коммерческой миссии Axiom 3 отстыковался от Международной космической станции (МКС). На борту корабля находятся четыре космических туриста, передает ТАСС.

Отмечается, что корабль отстыковался от станции в 09:20 по времени восточного побережья США (17:20 по московскому). Приводнение корабля у побережья штата Флорида ожидается примерно через двое суток.

Изначально Crew Dragon планировали отстыковать от МКС 3 февраля, но из-за неблагоприятных погодных условий у побережья Флориды отстыковку несколько раз переносили. Бывший астронавт НАСА и командир экипажа Майкл Лопес-Алегриа, пилот Вальтер Вилладеи (Италия), специалисты Маркус Вандт (Швеция) и Альпер Гезеравджы (Турция) пробыли на МКС почти три недели.

Ранее в феврале в НАСА сообщили, что корабль Сrew Dragon с космонавтом госкорпорации «Роскосмос» Александром Гребенкиным отправится к МКС не ранее 22 февраля.

В декабре издание SpaceNews писало, что частную миссию Polaris Dawn, предполагающую выход туристов в открытый космос, запустят не ранее апреля 2024 года.