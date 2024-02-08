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16:40, 8 февраля 2024Спорт

Фитнес-тренер посоветовала комплекс упражнений от утренних отеков

Фото: Ave Calvar / Unsplash

Фитнес-тренер и нутрициолог Алена Нестерова посоветовала комплекс упражнений от утренних отеков. Ее слова приводит Woman.ru.

Исходное положение для всех упражнений — стоя, ноги расположите на ширине плеч. Каждое упражнение выполняется по 20 раз.

Начать Нестерова предложила с похлопываний по бокам. Для этого левой ладонью обогните живот, как бы обнимая себя, и дотроньтесь до правого бедра, в это же время правой рукой обогните спину и дотроньтесь ладонью левого бедра. Затем быстро смените руки. После разомните плечи и ключицы, мягко помассировав их противоположными руками.

Далее тренер рекомендовала аккуратно размять шею: правой ладонью, обведя руку над головой, коснитесь левого виска и слегка наклоните голову вправо, повторите то же самое в противопоположную сторону. Затем вытяните руки над головой, ладони скрестите и нарисуйте небольшой круг вокруг головы, таким образом разминая руки.

Следующее упражнение, которое посоветовала эксперт, — «Рамочка». Сложите руки перед собой, словно сидите за партой, после, сохраняя положение, заведите руки за голову и верните обратно. Также выполните разведение локтей в стороны с ладонями на затылке, сведение рук над головой и разведение согнутых под прямым углом рук в стороны.

Ранее был перечислен минимальный набор инвентаря для домашнего спортзала. Было рекомендовано обзавестись ковриком для фитнеса, блоками для йоги, гантелями и турником.

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      Дарья Коршунова
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