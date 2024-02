Глюкоза показала фигуру в прозрачном наряде

Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, показала поклонникам фигуру в откровенных нарядах. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя исполнительница снялась в одежде российского бренда Say No More, созданного стилисткой Кристиной Лисовец. Так, она собрала образ из черных прозрачных топа и гофрированных рукавов и пышной мини-юбки. Кроме того, звезда надела капроновые колготки, цепочку с кулоном в виде сердца и серьги-пусеты.

В то же время знаменитость примерила боди с сапогами-чулками и распахнутым макси-пальто. На снимке она предстала с распущенными волосами и нарочито небрежной укладкой.

Ранее бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович показала фигуру в нижнем белье. Она позировала, сидя на спинке дивана в черном боди.