Концерт рэпера Feduk отменили в российском городе

В Тюмени отменили концерт рэпера Feduk

В Тюмени отменили концерт российского рэпера Feduk (настоящее имя — Федор Инсаров). Об этом говорится в официальной группе исполнителя в соцсети «ВКонтакте».

«Мы вынуждены отменить концерт в вашем городе в связи с невозможностью проведения мероприятия в клубе "Байконур"», — говорится в сообщении. Отмечается, что все билеты на мероприятие можно вернуть.

Ранее организаторы концерта певицы Дианы Арбениной во Владивостоке отреагировали на призывы отменить выступление артистки.

До этого мэр Владивостока Константин Шестаков порекомендовал организаторам отменить выступления Кристины Орбакайте и Дианы Арбениной в городе.