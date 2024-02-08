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10:09, 8 февраля 2024Среда обитания

Москву накрыл циклон «Ольга». В городе могут появиться гигантские сугробы, которых не было 25 лет

«Роскосмос» показал фото циклона «Ольга», вызвавшего снегопад в Москве

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Центральную часть России накрыл североатлантический циклон «Ольга», он вызвал в Москве мощнейший снегопад. Государственная корпорация «Роскосмос» показала спутниковый снимок, сделанный космическим аппаратом «Метеор-М».

Известно, что циклон образовался на юге Гренландии и в настоящее время движется в сторону Поволжья. В столице пик «Ольги» ожидается в четверг, 8 февраля.

В Москве прогнозируются рекордные осадки

Согласно прогнозу специалистов, к грядущим выходным высота московских сугробов может достичь 58 сантиметров. В «Роскосмосе» подчеркнули, в последний раз такое было 25 лет назад — в 1999 году.

В комплексе горхозяйства уточнили, что городские службы перешли на круглосуточную работу в усиленном режиме из-за мощного снегопада, вызванного циклоном. Предполагается, что интенсивность осадков в ближайшее время не снизится.

В уборке города от снега задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, дворники, бригады ручной уборки, дополнительно привлеченные силы и техника городских инженерных компаний

Петр Бирюковзаммэра Москвы

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

На подъездах к городу произошли массовые аварии

Сразу после начала снегопада на трассах в Подмосковье 7 февраля произошел ряд массовых ДТП.

Происшествия были зафиксированы на 64-м километре Киевского шоссе, на федеральной трассе М-4 «Дон», а также на 45-м километре федеральной трассы М-8 «Холмогоры». В авариях разбилось более 60 автомобилей и пострадали несколько человек.

Столичные власти просили автомобилистов по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте, а также быть внимательными на дороге и строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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27 ноября 2023

Сильнейший снегопад накрыл Москву в середине января

Аномальные осадки в столице были зафиксированы и ранее — 18 января город завалило сильнейшим более чем за 10 лет снегопадом.

Как отмечали синоптики, под влиянием теплого атмосферного фронта, проходящего с запада, на столицу во второй половине дня обрушились обложные снегопады, они закончились лишь через сутки. В результате в городе выпало 10-15 миллиметров, или примерно 25 процентов от месячной нормы.

За месяц до этого, в декабре прошлого года, Москву накрыл самый сильный более чем за полвека снегопад из-за циклона «Ваня». Высота сугробов в столице тогда варьировалась от 31 до 40 сантиметров — это в 2-2,5 раза больше климатической нормы, характерной для этого периода.

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      Варвара Кошечкина
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