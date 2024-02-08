Началась церемония прощания с экипажем сбитого под Белгородом Ил-76

В Оренбурге проходит церемония прощания с членами экипажа сбитого ВСУ Ил-76

В Оренбурге, где родились члены экипажа сбитого под Белгородом Ил-76, проходит церемония прощания с ними. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее отец борттехника Сергея Житенева Николай рассказывал, что похороны экипажа потерпевшего крушение военно-транспортного самолета состоятся в торжественной обстановке. В них примут участие представители Минобороны России, региональных властей, родных и близких летчиков. После официальной части экипаж самолета похоронят в разных местах в зависимости от их места жительства и пожеланий родственников.

Ил-76 потерпел крушение 24 января под Белгородом. На борту находились шесть членов экипажа, 65 пленных солдат Вооруженных сил Украины, которых везли для обмена, и трое сопровождающих. Никто из них не выжил. Экспертиза по делу о крушении самолета уже завершилась, ее результаты огласил президент России Владимир Путин. По его словам, воздушное судно, упавшее в Белгородской области, было сбито американской системой Patriot.

Впоследствии депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента проект обращения к Конгрессу США по крушению Ил-76 с украинскими военнопленными в Белгородской области. Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, конгрессмены должны знать, в чьи руки попадает их оружие и как оно используется.