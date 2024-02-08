Описаны способы применения российского «Прометея»

Мураховский: «Прометей» позволит роботизировать функции механика и стрелка

Комплекс «Прометей» позволит роботизировать функции механика-водителя и стрелка-наводчика, заявил военный эксперт Виктор Мураховский. Способны применения перспективного российского комплекса описали «Известия».

Мураховский добавил, что в перспективе можно сделать безэкипажными комплексы противовоздушной обороны (ПВО). «Будет вполне достаточно одного человека на несколько комплексов. И в этом случае эффективность ПВО резко возрастет», — сказал специалист.

Военный эксперт Алексей Леонков напомнил, что роботизированные системы в России, в частности комплекс разминирования «Уран-6», доказали свою эффективность в Сирии, на Северном Кавказе и в ходе специальной военной операции. Специалист отметил, что пока роботизированные системы не могут полностью заменить человека.

Ранее в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили, что в России начались испытания программно-аппаратного комплекса (ПАК) роботизации «Прометей». Там уточнили, что ПАК сможет управлять машинами в воде.