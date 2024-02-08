Принятие Швеции в НАТО связали с необходимостью оттянуть ВС России от Украины

Политолог Худолей о Швеции в НАТО: альянс пытается оттянуть силы РФ от Украины

Увеличение военного потенциала НАТО в Северной Европе может быть связано с попытками альянса оттянуть часть Вооруженных сил (ВС) России от Украины. Об этом «Ленте.ру» рассказал заведующий кафедрой европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, член Российского совета по международным делам (РСМД) Константин Худолей.

Политолог отметил, что Швеция, так же как и Финляндия, подписала ключевые документы и ратификация заявки Венгрией является формальностью и вопросом времени. По его словам, Швеция уже фактически принята в НАТО и координирует в рамках альянса свою оборону. «Самый главный момент — это договоренности о военном сотрудничестве США с Финляндией и Швецией. Они уже есть», — добавил эксперт.

Швеция уже фактически является членом НАТО (...) Надо прямо исходить из того, что расширение альянса на север произошло Константин Худолей профессор кафедры европейских исследований СПбГУ, член РСМД

«Североатлантический пакт — это во многом вопрос пребывания американских военных и их обязательств в отношении европейских государств», — резюмировал эксперт.

Венгрия осталась последней страной НАТО, которая не ратифицировала заявку Швеции на вступление в альянс. 2 февраля стало известно об отказе правящей фракции венгерского парламента «Фидес» — Христианско-демократическая народная партия проводить голосование о ратификации до начала весенней сессии парламента 26 февраля.

Кроме того, правящие партии требуют от премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона встречи с венгерским коллегой Виктором Орбаном. Ранее глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что Стокгольм не будет вести переговоры с Будапештом по этому вопросу. Дипломат сослался на обещание Орбана о ратификации заявки без каких-либо условий.