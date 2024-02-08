В Госдуме ответили на слова Вучича о поддержке Путина в Сербии

Депутат Чепа не согласился со словами Вучича о поддержке Путина в Сербии

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа не согласился с тем, что проживающие в Сербии россияне не поддерживают президента России Владимира Путина. Так в беседе с «Лентой.ру» он ответил на слова сербского лидера Александра Вучича об отношении к Кремлю приехавших в страну граждан России и Украины.

«Судя по моему последнему визиту в Сербию, я не согласен. Я встречался и общался с русскими, с русской диаспорой. Как бы я не видел какого-то противостояния. Поэтому относительно русских я бы не согласился. Относительно украинцев у меня просто нет такой информации. Может быть, Вучич прав. Но с украинской диаспорой я не встречался», — заявил Чепа.

Ранее Вучич рассказал, что большинство проживающих в Сербии россиян ориентированы против Путина. При этом он отметил, что проживающие в страны украинцы настроены за российского президента.

В декабре 2022 года Вучич заявлял, что более 100 тысяч россиян и 20 тысяч украинцев, прибывших в Сербию после начала спецоперации (СВО), в скором времени могут получить гражданство республики. В свою очередь премьер-министр Сербии Ана Брнабич отмечала, что приток в страну тысяч россиян принес выгоду государству.