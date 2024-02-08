Популярное у россиян средство для полоскания горла назвали опасным

Терапевт Иванова: раствор соды может навредить при полоскании горла

Раствор соды лучше не использовать при полоскании рта при острых инфекциях верхних дыхательных путей (ОРВИ), рассказала терапевт Ксения Иванова. Она назвала это популярное средство опасным в беседе с News.ru.

Врач подтвердила, что сода, или гидрокарбонат натрия, есть в реестре лекарственных средств с показаниями «острые инфекции верхних дыхательных путей и воспалительные заболевания полости рта». «Там же указано, сколько соды нужно для полоскания горла. Но в данный момент это средство устарело», — сказала она, добавив, что гидрокарбонат натрия не только малоэффективен, но и потенциально опасен.

Боль в горле, подчеркнула врач, чаще всего вызывают ОРВИ или острый тонзиллит, а полоскание может помочь избавиться от засохшей слизи и гноя, например, при ангине. Однако самолечение может нанести непоправимый вред здоровью, поэтому при выборе средств для полоскания нужно проконсультироваться с врачом.

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