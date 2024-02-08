Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:35, 8 февраля 2024Забота о себе

Популярное у россиян средство для полоскания горла назвали опасным

Терапевт Иванова: раствор соды может навредить при полоскании горла

Фото: Emily frost / Shutterstock / Fotodom

Раствор соды лучше не использовать при полоскании рта при острых инфекциях верхних дыхательных путей (ОРВИ), рассказала терапевт Ксения Иванова. Она назвала это популярное средство опасным в беседе с News.ru.

Врач подтвердила, что сода, или гидрокарбонат натрия, есть в реестре лекарственных средств с показаниями «острые инфекции верхних дыхательных путей и воспалительные заболевания полости рта». «Там же указано, сколько соды нужно для полоскания горла. Но в данный момент это средство устарело», — сказала она, добавив, что гидрокарбонат натрия не только малоэффективен, но и потенциально опасен.

Боль в горле, подчеркнула врач, чаще всего вызывают ОРВИ или острый тонзиллит, а полоскание может помочь избавиться от засохшей слизи и гноя, например, при ангине. Однако самолечение может нанести непоправимый вред здоровью, поэтому при выборе средств для полоскания нужно проконсультироваться с врачом.

Материалы по теме:
Популярный заменитель сахара вызывает рак. В каких продуктах он встречается и как их избежать?
Популярный заменитель сахара вызывает рак. В каких продуктах он встречается и как их избежать?
14 июля 2023
БАДы: часть диеты или опасный препарат? Какой риск несут в себе добавки, не прошедшие регистрацию
БАДы: часть диеты или опасный препарат?Какой риск несут в себе добавки, не прошедшие регистрацию
27 октября 2021

Ранее эпидемиолог Ольга Ненастина назвала правила гигиены в сезон ОРВИ. По ее словам, для мытья рук подойдет любое мыло.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      В Минобороны Украины подтвердили отставку Залужного

      В США признались, что Ил-76 под Белгородом сбили американской ракетой. Ранее об этом же говорили Путин и следователи

      Стилист назвала россиянам устаревшие модели джинсов

      Российские экспортеры стали продавать меньше валюты

      Россиянина оштрафовали на 250 тысяч рублей за фейки и дискредитацию ВС России

      Путин заявил о вкладе советских ученых в победу над нацизмом

      Зеленский назначил нового главнокомандующего ВСУ

      Росгвардейцы сбили автоматным огнем дрон ВСУ в Херсонской области

      Преподавательницу московского института обманули на миллионы от лица ректора

      Популярное у россиян средство для полоскания горла назвали опасным

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше