Президент УЕФА высказался о своем будущем на посту

Чеферин заявил, что не будет переизбираться на пост президента УЕФА в 2027 году

Президент Союза Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин высказался о своем будущем на посту. Его слова приводит РИА Новости.

Чеферин заявил, что не будет вновь переизбираться на пост главы УЕФА. «Я решил шесть месяцев назад, что не буду идти на новый срок после 2027 года. Я уже нахожусь далеко от семьи на протяжении последних семи лет и буду еще на протяжении трех», — рассказал он.

При этом конгресс УЕФА 8 февраля проголосовал за поправки в устав, по которым первый срок Чеферина перестал считаться полноценным. Это позволяет ему баллотироваться на выборах и избраться на четвертый срок до 2031 года.

5 апреля 2023-го Чеферина переизбрали на пост президента УЕФА. Словенец был единственным кандидатом на должность.

Чеферин возглавляет УЕФА с сентября 2016 года. В феврале 2019 года он уже переизбрался на этот пост.