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23:13, 8 февраля 2024Спорт

Российский футболист спел «Катюшу» на ужине для новичков сербского клуба

Иван Игнатьев спел «Катюшу» на ужине для новичков сербского «Железничара»

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский футболист Иван Игнатьев выступил перед одноклубниками по сербскому «Железничару» на традиционном ужине для новичков команды. Фрагмент выступления он опубликовал в своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Игрок встал на стул и исполнил песню «Катюша». Одноклубники поддержали его аплодисментами.

Игнатьев перешел в «Железничар» 30 января этого года. Соглашение рассчитано до конца сезона. До этого форвард выступал за «Сочи».

В 2017 году «Катюшу» перед игроками английского «Халл Сити» исполнил российский тренер Леонид Слуцкий. Так специалист проходил обряд посвящения.

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      Алексей Гусев
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