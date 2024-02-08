Российский футболист спел «Катюшу» на ужине для новичков сербского клуба

Иван Игнатьев спел «Катюшу» на ужине для новичков сербского «Железничара»

Российский футболист Иван Игнатьев выступил перед одноклубниками по сербскому «Железничару» на традиционном ужине для новичков команды. Фрагмент выступления он опубликовал в своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Игрок встал на стул и исполнил песню «Катюша». Одноклубники поддержали его аплодисментами.

Игнатьев перешел в «Железничар» 30 января этого года. Соглашение рассчитано до конца сезона. До этого форвард выступал за «Сочи».

В 2017 году «Катюшу» перед игроками английского «Халл Сити» исполнил российский тренер Леонид Слуцкий. Так специалист проходил обряд посвящения.