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13:33, 8 февраля 2024Спорт

«Спартак» объявил о переходе футболиста в минское «Динамо»

«Спартак» отдал нападающего Павла Мелешина в аренду в минское «Динамо»

Фото: Alexander Stupnikov / FC «Spartak» / Globallookpress.com

«Спартак» отдал нападающего Павла Мелешина в аренду в минское «Динамо». О переходе футболиста в другой клуб объявлено на сайте московского клуба.

Соглашение рассчитано на год и не предусматривает права выкупа. «Спартак» сможет вернуть игрока из аренды в летнее окно по своей инициативе.

19-летний Мелешин дебютировал за красно-белых в сентябре 2022-го. Всего в составе «Спартака» он провел 25 матчей, в которых забил четыре мяча.

Ранее чемпион СССР в составе «Спартака» Евгений Ловчев предрек смену главного тренера клуба. «Если тренер начинает говорить о том, что надо набраться опыта, что у него молодая команда, ребята прогрессируют, ему в команде осталось недолго, а результата ждать не стоит», — поделился он мнением об испанце Гильермо Абаскале.

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