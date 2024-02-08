«Спартак» объявил о переходе футболиста в минское «Динамо»

«Спартак» отдал нападающего Павла Мелешина в аренду в минское «Динамо»

«Спартак» отдал нападающего Павла Мелешина в аренду в минское «Динамо». О переходе футболиста в другой клуб объявлено на сайте московского клуба.

Соглашение рассчитано на год и не предусматривает права выкупа. «Спартак» сможет вернуть игрока из аренды в летнее окно по своей инициативе.

19-летний Мелешин дебютировал за красно-белых в сентябре 2022-го. Всего в составе «Спартака» он провел 25 матчей, в которых забил четыре мяча.

Ранее чемпион СССР в составе «Спартака» Евгений Ловчев предрек смену главного тренера клуба. «Если тренер начинает говорить о том, что надо набраться опыта, что у него молодая команда, ребята прогрессируют, ему в команде осталось недолго, а результата ждать не стоит», — поделился он мнением об испанце Гильермо Абаскале.