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23:53, 8 февраля 2024Мир

США оценили влияние отставки Залужного на поддержку Украины

Пентагон: отставка Залужного не повлияет на поддержку Украины со стороны США
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер оценил влияние отставки бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на поддержку Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, министр обороны США Ллойд Остин еще не успел переговорить с новым главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Однако эти перемены не отразятся на поддержке Украины со стороны Соединенных Штатов, сказал Райдер. Он также переадресовал в Киев все вопросы журналистов, касающиеся смены руководства ВСУ.

Вечером 8 февраля Владимир Зеленский сообщил о встрече с бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным. Во время нее он поблагодарил Залужного «за два года защиты» республики, обсудив с ним необходимое обновление украинской армии. Позднее министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил информацию об отставке главкома ВСУ.

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      Марина Совина
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