В Европе связали планы использовать активы России с наследием коммунизма

В МИД Венгрии связали планы ЕС использовать активы России с наследием коммунизма

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто связал с наследием коммунизма планы Евросоюза (ЕС) по использованию российских замороженных активов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это весьма сложный вопрос, потому что я до сих пор помню, как коммунисты конфисковали активы Венгрии у людей, которые всю жизнь работали ради того, что имели», — озвучил Сийярто свое мнение, подчеркнув, что «коммунистическое наследие — это не то, что хотелось бы увидеть». Говоря о возможном отношении к реализации такой инициативы, министр отметил, что в стране пока не видели конкретного сформулированного предложения.

Представители входящих в ЕС стран 29 января предварительно согласовали предложение Еврокомиссии по использованию доходов от российских активов, замороженных в странах сообщества. Отмечалось, что хранить полученные от замороженных средств доходы пока предлагается на специальных счетах для их возможного использования в будущем в целях финансирования Украины.

По поводу связанных с этим вопросом инициатив пока поступает противоречивая информация. Так, правительство Бельгии, где хранится большая часть замороженных активов, предложило выпустить долговые обязательства для восстановления Украины, используя их в качестве залога. По данным Reuters, эта «конфискационная» инициатива не нашла поддержки в Европе. В Кремле же заявили, что Россия будет защищать свои интересы и арестованные активы, назвав возможное использование доходов от них незаконным.