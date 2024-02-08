В ОКР оценили реакцию МОК на запрет латвийским командам соревноваться с Россией

Поздняков: МОК должен отреагировать на запрет Латвии соревноваться с россиянами

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в Telegram-канале оценил реакцию Международного олимпийского комитета (МОК) на запрет латвийским командам соревноваться с россиянами.

«Конец мирового спорта, увы, наступил. Со стороны МОК не последовало до сих пор вообще никакой реакции в общественном пространстве. Не говоря уже о практических мерах, которые по логике и духу публичных посылов из Лозанны должны были последовать незамедлительно», — отреагировал Поздняков. Он назвал происходящее внешним управленческим воздействием на руководство МОК.

1 февраля сейм Латвии принял поправки к Закону о спорте, запрещающие латвийским сборным по игровым видам спорта соревноваться с командами России и Белоруссии. Запрет будет действовать даже в случае выступления россиян и белорусов под нейтральным флагом.

8 декабря МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом до Игр-2024 не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Также турнир пропустят представители командных видов спорта.