В сети появился первый кадр из интервью Путина Карлсону

Журналист Карлсон опубликовал первый кадр из интервью с Путиным

Такер Карлсон опубликовал первый кадр из интервью с президентом России Владимиром Путиным. Американский журналист опубликовал фото в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На фотографии Владимир Путин сидит напротив Карлсона, журналист внимательно слушает российского президента с напряженным выражением на лице.

Журналист Такер Карлсон, прилетевший на прошлой неделе в Москву, в феврале взял интервью у российского лидера и пообещал, что зрители увидят запись беседы без монтажа, чтобы каждый мог составить собственное мнение. Это будет первое с начала специальной военной операции России на Украине (СВО) интервью Путина зарубежному журналисту.

Интервью будет опубликовано в 02:00 по московскому времени 9 февраля.