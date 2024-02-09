Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:35, 9 февраля 2024Мир

«Да хрен его знает». Путин высказался о влиянии Джонсона на отказ Киева от переговоров с Россией

Путин назвал печальным отказ Киева от переговоров с Россией из-за Джонсона
Такер Карлсон и Владимир Путин

Такер Карлсон и Владимир Путин. Фото: Tucker Carlson Network / Reuters

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал об отказе Украины от переговоров. Беседа опубликована на сайте репортера.

По мнению российского главы, он не знает, зачем бывший премьер Великобритании Борис Джонсон уговаривал Киев отказаться от переговоров с Москвой. Он отметил, что подчиняться требованию британского политика было «нелепо и очень печально».

Где теперь господин Джонсон? А война продолжается

Владимир Путинпрезидент России

На вопрос американского журналиста, зачем экс-премьер Британии это сделал, российский лидер ответил: «Да хрен его знает, сам не понимаю». По его словам, у всех сложилась иллюзия, что Россию можно победить на поле боя.

Также Путин в интервью Такеру Карлсону заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом.

«Но как мы будем вести переговоры, если он сам себе запретил и всем запретил?» — заявил Путин. Политик призвал власти Украины отменить декрет и вступить в переговоры. По его словам, «чтобы о чем-то договариваться, нужно вести диалог».

Материалы по теме:
Биография Владимира Путина. Политическая карьера и личная жизнь президента России
Биография Владимира Путина.Политическая карьера и личная жизнь президента России
2 февраля 2024
«Вот что такое денацификация» Расширение НАТО и конфликт на Украине: что Владимир Путин рассказал в интервью Карлсону?
«Вот что такое денацификация»Расширение НАТО и конфликт на Украине: что Владимир Путин рассказал в интервью Карлсону?
Сегодня

Минобороны Великобритании потребовало не допустить победы России

3 февраля глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что мир не может позволить себе победу России.

Великобритания решительно приветствует наших европейских партнеров, которые присоединяются к нам и берут на себя обязательства по увеличению финансирования Украины. Мир не может позволить себе победу России

Грант Шаппсглава Минобороны Великобритании

Он призвал каждую демократическую нацию сделать шаг вперед и предоставить все, что необходимо Вооруженным силам Украины (ВСУ) для защиты линии фронта.

Материалы по теме:
Германия готовит план на случай конфликта НАТО и России из-за Прибалтики. Насколько вероятно начало новой мировой войны?
Германия готовит план на случай конфликта НАТО и России из-за Прибалтики.Насколько вероятно начало новой мировой войны?
17 января 2024
Кто был президентом России? Список всех руководителей по годам
Кто был президентом России?Список всех руководителей по годам
31 января 2024

Британия предложила направить на Украину экспедиционный корпус НАТО

Также стало известно, что Великобритания предложила союзникам по НАТО направить на Украину экспедиционный корпус военно-политического блока.

Кроме того, Лондон предложил установить над территорией, подконтрольной Киеву, бесполетную зону. Также предлагается увеличить поставки вооружений и техники ВСУ.

В связи с неблагоприятным для Киева развитием событий на украинском театре военных действий Британия предложила союзникам по НАТО рассмотреть вопрос направления на Украину экспедиционного корпуса альянса

РИА Новостиисточник

Однако, по его словам, Британия понимает, что большинство стран-членов НАТО вряд ли в ближайшее время поддержат подобные меры.

***
Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      «Володя, что ты делаешь?» Путин рассказал о беседе с Зеленским. И спросил его про поддержку неонацистов

      Военный высказался о боевой мощи разрабатываемого в России «Дракона»

      Выглядящая на 30 лет 57-летняя любительница фитнеса раскрыла свои секреты

      Россиян предупредили о новом способе мошенничества с банковскими приложениями

      Индия отказалась покупать российскую премиальную нефть

      По факту пожара в доме на севере Москвы организовали доследственную проверку

      Медведев сообщил о своем отношении к новому главкому ВСУ

      Медведев прокомментировал интервью Путина американскому журналисту Карлсону

      19 беспилотников ВСУ попытались атаковать российские регионы

      «Да хрен его знает». Путин высказался о влиянии Джонсона на отказ Киева от переговоров с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше