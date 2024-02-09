«Да хрен его знает». Путин высказался о влиянии Джонсона на отказ Киева от переговоров с Россией

Путин назвал печальным отказ Киева от переговоров с Россией из-за Джонсона

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал об отказе Украины от переговоров. Беседа опубликована на сайте репортера.

По мнению российского главы, он не знает, зачем бывший премьер Великобритании Борис Джонсон уговаривал Киев отказаться от переговоров с Москвой. Он отметил, что подчиняться требованию британского политика было «нелепо и очень печально».

Где теперь господин Джонсон? А война продолжается Владимир Путин президент России

На вопрос американского журналиста, зачем экс-премьер Британии это сделал, российский лидер ответил: «Да хрен его знает, сам не понимаю». По его словам, у всех сложилась иллюзия, что Россию можно победить на поле боя.

Также Путин в интервью Такеру Карлсону заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом.

«Но как мы будем вести переговоры, если он сам себе запретил и всем запретил?» — заявил Путин. Политик призвал власти Украины отменить декрет и вступить в переговоры. По его словам, «чтобы о чем-то договариваться, нужно вести диалог».

Минобороны Великобритании потребовало не допустить победы России

3 февраля глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что мир не может позволить себе победу России.

Великобритания решительно приветствует наших европейских партнеров, которые присоединяются к нам и берут на себя обязательства по увеличению финансирования Украины. Мир не может позволить себе победу России Грант Шаппс глава Минобороны Великобритании

Он призвал каждую демократическую нацию сделать шаг вперед и предоставить все, что необходимо Вооруженным силам Украины (ВСУ) для защиты линии фронта.

Британия предложила направить на Украину экспедиционный корпус НАТО

Также стало известно, что Великобритания предложила союзникам по НАТО направить на Украину экспедиционный корпус военно-политического блока.

Кроме того, Лондон предложил установить над территорией, подконтрольной Киеву, бесполетную зону. Также предлагается увеличить поставки вооружений и техники ВСУ.

В связи с неблагоприятным для Киева развитием событий на украинском театре военных действий Британия предложила союзникам по НАТО рассмотреть вопрос направления на Украину экспедиционного корпуса альянса РИА Новости источник

Однако, по его словам, Британия понимает, что большинство стран-членов НАТО вряд ли в ближайшее время поддержат подобные меры.