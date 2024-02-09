Путин связал обмен Гершковича с «патриотическим убийством» в Германии

Путин: освобождение журналиста Гершковича возможно при встречном движении США

Президент России Владимир Путин отвечая на вопрос об обмене корреспондента газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, связал его обмен с «патриотическим убийством» в Германии. Запись беседы опубликована на сайте репортера.

«Позвольте мне рассказать вам историю о человеке, отбывающем наказание в союзной стране США. Он, поддавшись патриотическим чувствам, ликвидировал бандита в одной из европейских столиц. Во время событий на Кавказе вы знаете, чем он занимался? Я не хочу этого говорить, но я все равно это сделаю. Он укладывал наших солдат, взятых в плен, на дороге, а затем проехал на своей машине по их головам. Что это за человек? Можно ли его вообще назвать человеком? Но нашелся патриот, который устранил его в одной из европейских столиц. Сделал ли он это по собственной воле или нет. Это другой вопрос», — сказал Путин, не назвав его имени.

Отвечая на вопрос о возможности обмена Гершковича, Путин заявил, что это возможно «при встречном движении со стороны наших партнеров». Карлсон спросил президента, может ли Москва освободить Гершковича в качестве жеста доброй воли. «Мы столько сделали жестов доброй воли, что, мне кажется, мы исчерпали все лимиты. Нам никто на жесты доброй воли аналогичными жестами ни разу не ответил», — ответил Путин.

По его словам, спецслужбы России и США поддерживают контакт по теме возможного освобождения Гершковича, «у нас нет табу на то, чтобы не решить эту проблему».

Карлсон отметил, что Гершкович, даже если нарушил российское законодательство, не «супершпион», на что Путин заметил, что журналист получил секретную информацию и был «взят с поличным — при получении этой информации».

26 января Лефортовский суд Москвы продлил меру пресечения в виде содержания под стражей журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, обвиняемому в шпионаже. Фигурант дела останется в СИЗО «Лефортово» до 30 марта.

В декабре 2023 года госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон очень активно работает над возвращением из России американцев Эвана Гершковича и Пола Уилана, обвиненных в шпионаже.

Президент России Владимир Путин назвал некорректными высказывания о содержании Гершковича и Уилана без суда и следствия. Он отметил, что по этому поводу ведется диалог с американской стороной, он непростой, и Вашингтон должен услышать Москву.

Корреспондент американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан 30 марта в Екатеринбурге, в отношении журналиста возбуждено дело по статье о шпионаже. Бывшего морского пехотинца Пола Уилана осудили в России за шпионаж в 2020 году, он отбывает наказание в ИК-17 в Мордовии.

