В сеть попали фото празднующего день России главкома ВСУ Сырского

Придыбайло опубликовал фото главкома ВСУ Сырского, празднующего день России

В сеть попали архивные фото празднующего день России главкома ВСУ Сырского от 2013 года. Их опубликовал журналист RT Константин Придыбайло в своем Telegram-канале.

На фотографиях Сырский стоит в форме в окружении людей, на одном из кадров запечатлен торт, на котором размещены флаги России и Украины.

«В 2013-м ел торт с украинским и российским флагом на верхушке, обнимался с российскими военными на приеме», — написал Прибыдайло.

Ранее стало известно, что мать генерал-полковника Александра Сырского поддерживает президента России Владимира Путина и выступает против происходящего на Украине, такой вывод можно сделать из ее активности в социальных сетях. Также у главкома ВСУ есть брат, который проживает в РФ, и сын, который публикует записи в социальных сетях на русском языке.