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17:58, 10 февраля 2024Интернет и СМИ

Адвокат Гершковича оценила слова Путина про возможный обмен журналиста

Адвокат журналиста Гершковича позитивно оценила слова Путина про возможный обмен

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Слова президента России Владимира Путина про возможность обмена арестованного в России журналиста Эвана Гершковича являются «позитивным сигналом», его защита будет «хвататься за любую соломинку». Об этом в разговоре с «Подъемом» заявила адвокат Татьяна Ножкина, представляющая интересы американца в суде.

Речь идет о заявлении российского президента, которое он сделал в интервью Такеру Карлсону. Путин заявил, что Москва не исключает обмен журналиста, если страны Запада начнут «встречное движение».

«Если Владимир Владимирович говорит, что это возможно, то, скорее всего, да. (...) Каждое такое сообщение, естественно, дает долю оптимизма», — оценила Ножкина слова главы государства.

Адвокат также рассказала, что Гершкович не имел возможности посмотреть беседу Путина и Карлсона, однако она обязательно перескажет ему часть, касающуюся возможного обмена.

Корреспондент американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан 30 марта в Екатеринбурге, в отношении журналиста возбуждено дело по статье о шпионаже.

В декабре 2023 года госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон очень активно работает над его возвращением домой.

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