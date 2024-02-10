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21:47, 10 февраля 2024Спорт

Иран призвал ФИФА отстранить Израиль от соревнований

Федерация футбола Ирана призвала ФИФА отстранить Израиль от соревнований
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Albert Gea / Reuters

Федерация футбола Ирана призвала Международную федерацию футбола (ФИФА) отстранить Израиль от соревнований. Заявление доступно на сайте организации.

В Иране заявили, что санкции ФИФА станут символом реализации норм устава всемирного футбольного сообщества в области социальной ответственности. По их мнению, федерации необходимо действовать незамедлительно.

8 феврался 12 стран Ближнего Востока призвали ФИФА отстранить Израиль от международных турниров. Отмечается, что среди этих стран были Палестина, Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ. Письмо также разослано всем 211 национальным футбольным федерациям и шести региональным конфедерациям, в том числе Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Сборные России были отстранены от международных турниров после начала СВО на Украине. Израильские команды продолжают выступление в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА несмотря на проведение военной операции в Палестине.

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      Анастасия Борисова
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