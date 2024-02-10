Иран призвал ФИФА отстранить Израиль от соревнований

Федерация футбола Ирана призвала ФИФА отстранить Израиль от соревнований

Федерация футбола Ирана призвала Международную федерацию футбола (ФИФА) отстранить Израиль от соревнований. Заявление доступно на сайте организации.

В Иране заявили, что санкции ФИФА станут символом реализации норм устава всемирного футбольного сообщества в области социальной ответственности. По их мнению, федерации необходимо действовать незамедлительно.

8 феврался 12 стран Ближнего Востока призвали ФИФА отстранить Израиль от международных турниров. Отмечается, что среди этих стран были Палестина, Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ. Письмо также разослано всем 211 национальным футбольным федерациям и шести региональным конфедерациям, в том числе Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Сборные России были отстранены от международных турниров после начала СВО на Украине. Израильские команды продолжают выступление в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА несмотря на проведение военной операции в Палестине.