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07:56, 10 февраля 2024Спорт

Самая сексуальная спортсменка мира показала серию фото в обтягивающих шортах

Алиса Шмидт

Алиса Шмидт. Кадр: @alicasmd

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, опубликовала новое видео в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Легкоатлетка позировала в белых, розовых, красных, коричневых и черных обтягивающих шортах и соответствующих им топах. Шмидт написала, что в этой одежде она тренируется. Пост собрал более 140 тысяч лайков.

В июне 2022 года Шмидт бросила вызов нападающему Неймару. Легкоатлетка спросила у подписчиков, должны ли они провести забег. Она обратила внимание на то, что у футболиста много дел, но он мог бы выделить ей немного времени.

В 2017 году Шмидт заняла второе место в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. Спустя два года бегунья взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.

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      Анастасия Борисова
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